Nubifragio Toscana Giani firma stato emergenza regionale

(Di giovedì 26 settembre 2024), il presidente Eugeniohato lodie contestualmente ha inviato al Governo la richiesta dinazionale per i Comuni di San Vincenzo, Castagneto Carducci, Monteverdi Marittimo, Montecatini Val Di Cecina, Pomarance, Guardistallo, Sassetta.: “Mi rivolgo anche al Governo per i fatti che hanno duramente colpito laanche nei comuni in provincia di Livorno e di Pisa, territori che hanno subito fortissimi danni e dove sono ancora disperse la nonna con la sua nipotina di 5 mesi. Una vicenda terribile a cui si aggiungono i danni a realtà importanti della nostra agricoltura e produzione. Penso all’allagamento dei campi da cui provengono vini come il Sassicaia e l’Ornellaia, i tre ponti crollati, i danni alla circolazione, le strade chiuse.