Napoli-Palermo 5-0 Conte | Buon approccio Stiamo ricostruendo e non avere Coppe è importante

(Di giovedì 26 settembre 2024) “L’al match è stato, volevamo assolutamente passare il turno. Mi è piaciuta la tensione, la determinazione, la voglia e la cattiveria che hanno messo i ragazzi i campo”. Antonio, tecnico del, analizza così la netta vittoria per 5-0 sulnei sedicesimi di Coppa Italia. “C’è e ci sarà però sempre da lavorare per smussare alcuni difetti – ammette– . Quello che mi piace di questo gruppo è la bontà di questi ragazzi, soprattutto di quelli che c’erano già. Poi tutti i nuovi arrivati si sono integrati benissimo, riuscendo a lavorare bene come credo si riesca a percepire”. “su una vecchia base, mettendo dentro giocatori che hanno portato un’energia nuova – ha chius l’allenatore salentino – .