MX2 in Spagna l’ultimo atto del Mondiale Tutte le strade portano a De Wolf ma Coenen…

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un ultimotutto da vivere. Sale l’attesa per il GP di Castilla La Mancha, appuntamento finale del2024 di motocross per ciò che concerne la classe MX2. Un evento unico, il cui esito determinerà il vincitore del titolo tra Kay dee Lucas Coenen. Un vìs-a-vìs in cui il centauro olandese gode del ruolo di favorito, in quanto fortificato dalle 36 lunghezze di vantaggio. L’attuale leader della classifica provvisoria vanta infatti 915 punti, contro gli 879 di Coenen. Si tratterà dunque di una lotta tutta interna in casa Husqvarna, in cui non si dovrà cadere nell’errore di fare calcoli. Se devorrà davvero accaparrarsi il, dovrà certamente correre senza pensare troppo al risultato, pianificando una gara all’attacco con la speranza di poter arginare la furia del compagno di team, apparso in grande spolvero nel weekend di Shanghai.