Midra | ascolta il nuovo singolo Routine

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dal 27 settembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “”, ildidisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 2 Agosto. La canzone “” (Estro Records) diracconta la vita di tutti i giorni. Nella semplicità delle piccole cose c’è la soluzione. E anche se le cose iniziano male, c’è sempre una via d’uscita. Il messaggio è chiaro: non vale la pena perdere tempo con pensieri negativi. Alle volte prendersi una pausa e lasciare andare tutto ciò che appesantisce la mente è l’unica vera soluzione. Il brano invita a vivere il presente e a non farsi bloccare dagli ostacoli dellaquotidiana: il ritmo del brano e il racconto proposto dasi uniscono perfettamente, offrendo una canzone dai toni tanto leggeri quanto riflessivi.