Mediobanca nel 2023 margini record per l’industria italiana

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’Area Studiha presentato la nuova edizione dei Dati cumulativi, l’indagine annuale sulle società industriali e terziarie italiane di grande e media dimensione analizzate nel decennio 2014-. In particolare, sono state esaminate 1.900 società italiane che rappresentano il 45 per cento del fatturato industriale, il 48 per cento di quello manifatturiero, il 45 per cento di quello della distribuzione al dettaglio e il 42 per cento di quello dei trasporti. Le imprese a controllo estero coprono il 48 per cento del fatturato di quelle con più di 250 addetti operanti in Italia e il 70 per cento delle sole manifatturiere. Sono incluse pressoché tutte le aziende italiane con più di 500 dipendenti e una quota significativa di quelle manifatturiere di medie dimensioni.