Maddie McCann la confessione del sospettato numero uno al compagno di cella

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 26 settembre 2024), ladi Christian Brueckner aldi: ha ammesso di aver rapito una minore. Il caso di, la bambina di quattro anni scomparsa il 3 maggio 2007, continua a tenere banco nelle cronache internazionali. Una possibile svolta emerge dalle parole di Christian Brueckner, pedofilo e principaledella sparizione della piccola, che avrebbe confessato a un suodi, Laurentiu Codin, il rapimento da un appartamento in Portogallo., arriverà mai l’epilogo di questa triste storia? – notizie.comDurante un’udienza svoltasi recentemente in Germania, dove Brueckner è detenuto per tre stupri commessi in passato, sono emersi dettagli scioccanti.