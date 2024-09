LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa al comando gara interminabile con 8 lati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FINALE DI YOUTH AMERICA’S CUP-AMERICAN MAGIC DALLE 12.20 14.33 Il vento è leggermente diminuito, attualmente è a 19 nodi. 14.33 La virata supplementare ha portato Ineos a 620 metri da. 14.32 Ineos costretta ad una virata in più per approcciare le boe. Al gate-5 distacco di 36 secondi. 14.31inizia il terzo lato di poppa. Ricordiamo: è il penultimo. Sono 8 ioggi a causa del forte vento. 14.31vira e si dirige verso le boe. Vantaggio di 415 metri. 14.30 Virata diverso il lato destro. Ha anticipato i britannici, avendo raggiunto il boundary. 14.29 Incrementa: 450 metri di vantaggio su Ineos. 14.28 Siamo nel terzo lato di bolina. Ineos è più veloce in questa fase navigando verso destra.verso sinistra, 340 metri di vantaggio. 14.