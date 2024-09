LIVE – Finale Louis Vuitton Cup 2024 Luna Rossa-Ineos Britannia | giovedì 26 settembre DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Alle 14:00 di oggi,26, inizierà la seriedellaCup con i primi match race tra, i due team che hanno superato il round robin prima e la semipoi. Le prime due della classe sono pronte a sfidarsi in questo confronto che vedrà vincitore l’equipaggio che per primo arriverà a 7 punti. Un remake della Prada Cup di Auckland. E ad attendere è sempre New Zealand. “Anche loro sono cresciuti dall’inizio delle regate, forse quelli che sono cresciuti di più. In questi giorni ottimizzeremo la barca con qualche piccola modifica, ci alleneremo per migliorare ancora in acqua e studieremo l’avversario a tavolino. Saremo pronti”, ha detto Patrizio Bertelli pochi giorni fa. Ora si passa dalle parole ai fatti epunta a partire bene dopo aver avuto qualche difficoltà negli scontri diretti con i britannici. Sportface.