Le relazioni nell’epoca Post-Love

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo Il sesso degli altri, il podcast da milioni di stream che parla dei problemi sentimentali e sessuali di una generazione, quella dei millennial, Valeria Montebello esce in libreria con il suo primo romanzo, Succede di notte (Feltrinelli). Un libro che può essere letto come una storia d’amore, ma anche come un film dell’orrore. Perché, in fondo, nel 2024, non capita spesso che queste due cose coincidano? Per Azzurra, la tragicomica protagonista, sì. Sempre. Ma in realtà tutti i personaggi si muovono sullo sfondo di una rivoluzione, il passaggio dall’epoca analogica alla digitale, dagli squilli a Msn, dai social alle dating app, e ognuno lotta per non soccombere.