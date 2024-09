Le più grandi vittorie della carriera di Vincenzo Nibali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024), conosciuto come “Lo Squalo di Messina”, è stato un protagonista indiscusso in ambito ciclismo notizie su scala mondiale, distinguendosi per la sua abilità di scalatore e le sue doti di discesista. Nel corsosua, ha conquistato numerosememorabili, entrando nell’élite dei pochi corridori capaci di vincere tutti e tre igiri. Ecco una panoramica delle suepiù importanti. Vuelta a España 2010 Il trionfo alla Vuelta a España 2010 segnò il primo successo diin un Grand Tour. La competizione fu serrata, ma la sua resilienza e le sue abilità nelle tappe di montagna e nelle cronometro gli permisero di mantenere il controllocorsa.