Juventus Vlahovic | Il gioco di Thiago Motta è più adatto a me Obiettivo di gol? Non mi pongo limiti

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dusan, attaccante della, si è raccontato nella prima puntata della nuova stagione di “My Skills” su Dazn: “Con mister Allegri mi sono messo a disposizione e ho fatto con piacere ciò che mi veniva chiesto, ma lo stile didiè piùa me e riesco ad esprimermi meglio. Fin da subito ha parlato di disciplina: andare a letto alla stessa ora, dormire bene e seguire una giusta alimentazione. Mi sto trovando bene“. “Laè una famiglia. Indossare questa maglia è una responsabilità enorme.di? Non mi. Alzo sempre l’asticella e non mi accontento mai; non l’ho fatto neppure nella stagione dei 24– ha aggiunto il serbo – Scudetto? Ci sono tante squadre in lotta, si deciderà sui dettagli. L’Inter è una squadra molto forte e l’anno scorso è stata la migliore, ma è presto per dire chi potrà lottare.