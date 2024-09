Istat | sale fiducia consumatoriimprese

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 26 settembre 2024) 10.26 A settembre 2024 sia l'indice del clima didei consumatori sia quello delle imprese sono stimati in aumento. Lo afferma l'.Il clima diaumenta per il secondo mese consecutivo In particolare per i consumatori si registra una crescita da 96,1 a 98,3. Laper le impreseinvece da 94,7 a 95,7. Nel dettaglio, l'indice dicala nell'industria (da 87 a 86,7 nella manifattura,da 103,3 a 101,9 nelle costruzioni) enei servizi (di mercato da 98 a 100,6 e nel commercio al dettaglio da 101,5 a 102,3).