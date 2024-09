Il pasticcio del Referendum sulla Cittadinanza per un' immigrazione fuori controllo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) L'ultima battaglia politica è quella che riguarda il. In Italia fino a pochi anni fa servivano 5 anni per avere la, poi si è capito che era un disastro. E ora, mentre in Italia si va verso questa direzione, in Europa si sta cercando di allungare questo lasso di tempo, perché tutti sono consapevoli di aver perso ildell'. In più sembra unpropositivo e non abrogativo, un qualcosa di non previsto dalla Costituzione. Il punto del direttore Tommaso Cerno.