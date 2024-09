I giovani leggono eccome Ma non sempre con piacere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Idi oggi nonpiù", si sente dire spesso in tv, sui giornali o a tavola. Si tratta di una percezione largamente condivisa, anche se, in base ai sondaggi, non sembra rispecchiare la realtà. I, tant’è che secondo l’ultimo Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia dell’Associazione italiana editori (Aie) è la fascia d’età tra i 15-17 anni che legge di più: il 90% dichiara di aver letto almeno un libro, di carta o elettronico, oppure ascoltato un audiolibro nell’ultimo anno. Questa percentuale rimane alta (89%) anche nella fascia 18-24 anni, per poi diminuire gradualmente, fino a precipitare a 59% nella fascia 55-64 anni. Tuttavia, nonostante l’impegno dei genitori a leggere assieme ai figli stia crescendo e non sembri mancare nemmeno l’interesse per i libri da parte dei più piccoli, qualche problema rimane.