Feltri e i ciclisti meglio se investiti ora le associazioni lo querelano e ne chiedono le dimissioni

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024) «Imi piacciono solo se». Con quest’ultima sparata, detta mercoledì a un evento de Il Giornale, il consigliere regionale di FdI in Lombardia, Vittorio, ha suscitato l’indignazione di diversedei familiari delle vittime della strada, che ora lo vogliono querelare. LeGabriele Borgogni, Zerosbatti e Michele Scarponi hanno annunciato di voler procedere per vie legali nei confronti del giornalista, mentre l’associazione “Sai che puoi” ha lanciato una campagna di mail bombing per chiederne le. Sono decine di migliaia i messaggi inviati sia asia ai capigruppo del Consiglio regionale e al governatore Attilio Fontana, con i quali l’associazione chiede anche un impegno maggiore della giunta per la sicurezza stradale.