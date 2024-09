Everton -Crystal Palace – pronostico notizie sulle squadre e formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 26 settembre 2024) Due club che non hanno ancora assaggiato la vittoria in Premier League in questa stagione si incontrano al Goodison Park sabato 28 settembre, quando l’ospiterà il. I tifosi di casa hanno ricevuto una buona notizia in settimana, quando è stato rivelato che il Friedkin Group ha concordato un accordo per l’acquisto del club, con la fine del triste regno di Farhad Moshiri come proprietario del club. Il calcio di inziio diè previsto alle 16 Anteprima della partitaa che punto sono le dueDopo cinque partite di una normale stagione di Premier League, il fatto di non aver vinto una partita a questo punto dovrebbe far suonare un campanello d’allarme, ma questa volta potrebbe non essere così.