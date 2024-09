Ecco chi ha ucciso Miss Italia in tv | la bordata di Patrizia Mirigliani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) «Formazione».cosa vuol direoggi, un concorso che pur adattandosi ai cambiamenti della società non ha mai perso la sua naturale declinazione: la bellezza. Ne è certache dal 2003, anno del passaggio di consegne col papà Enzo, supera a testa alta tempeste e critiche che, puntuali, ogni anno s'abbattono sul concorso più famoso della storiana. Dunque, che significaoggi? «Formazione. Con l'Academy, una sorta di scuola in cui le aspirantipartecipano a momenti di approfondimento con donne con un vissuto da raccontare, abbiamo ottenuto un grande risultato». Qualche esempio? «Quest'anno si è parlato di violenza, alimentazione, poesia, cinema, estetica, arte. Valeria Sechi, una modella pro-age che ha dovuto combattere molto pregiudizi, alle ragazze ha trasmesso l'importanza della libertà, che non è scontata.