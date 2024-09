Dossena non si fida | Rossoneri pericolosi | Ho una rosa ampia e cambierò qualcosa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Il Milan Futuro ha unadi qualità, la classifica attuale non rende loro giustizia". Mister Andreaha le idee ben chiare in vista della sdi oggi pomeriggio alle 18.30 sul campo di Solbiate Arno contro la squadra di Daniele Bonera. "Abbiamo visto le partite del Milan Futuro, la classifica non dà loro giustizia perché è vero che hanno solo due punti, ma anche che contro il Rimini hanno avuto quattro occasioni da gol nitide e sono convinto che quando svolteranno faranno male a tutti. Sono ragazzi giovani che probabilmente dovranno fare un salto a livello di mentalità, ma la qualità dell’organico è alta. Per quanto riguarda noi, ci sono dei ragazzi ancora affaticati, li valuteremo a ridosso del calcio d’inizio: chi non ha giocato lunedì sera invece ha lavorato normalmente sia ieri sia oggi.