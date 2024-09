Dorno abbattuta la torre dell' acqua | rientrate nelle loro case le 43 persone evacuate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024)(Pavia), 26 settembre 2024 -ladi. Nella mattinata di oggi, giovedì 26 settembre, come programmato negli incontri che si erano tenuti in Prefettura con il Comune die Pavia Acque, con il coinvolgimento di carabinieri e protezione civile, la ditta incaricata, specializzata in demolizioni con esplosivi, ha minato i 4 pilastri e proceduto all'abbattimentoa dismessapiezometrica, o serbatoio pensile, in via San Zino a. La struttura, di proprietà di Pavia Acque, serviva in passato per dare pressione all'acquedotto, ma non era più utilizzata già da tempo. Per effettuare l'intervento in sicurezza, sono statele abitazioni in un raggio di circa 500 metri, nel quale sono presenti solo poche, con 18 nuclei famigliari per un totale di 43 residenti. Quando tutti erano a distanza di sicurezza, verso le 10.