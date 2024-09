Como gioia e addio Rilancio al Gewiss Ma Varane si ritira

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo uno dei giorni più belli nella storia recente del, con la vittoria a Bergamo, è arrivata ieri l’ufficialità del ritiro dal calcio di Raphael, arrivato in città a fine luglio. La notizia era nell’aria da giorni, la rescissione del contratto è stata consensuale.continuerà a fare parte del, come dirigente ed ambasciatore nel mondo. I lariani, dopo il suo infortunio in Coppa Italia contro la Sampdoria, si sono subito premuniti e hanno acquistato dall’Herta Berlino il roccioso difensore Oliver Kempf, che martedì contro l’Atalanta ha disputato una grande partita. L’ annuncio diè arrivato, con una lettera indirizzata ai tifosi e alle società per cui ha giocato. " Ho vinto più di quanto avrei potuto nemmeno sognare, ma al di là dei riconoscimenti e dei trofei sono orgoglioso del fatto che, qualunque cosa accada, sono rimasto fedele ai miei principi.