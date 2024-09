Combustibili fossili 900 incontri in 4 anni a Bruxelles tra lobbisti e decisori Ue

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 26 settembre 2024) Potrebbe essere l’inizio di una barzelletta: “Sapete quante volte si sono incontrati la Commissione europea e ideidurante l’ultimo mandato?”. Peccato che la risposta non faccia ridere per niente: quasi 900 volte in poco più di 4. Praticamente ogni santo giorno lavorativo. A rivelarlo sono due rapporti pubblicati da Transparency International e Fossil Free Politics, che hanno setacciato con pazienza certosina gliad alto livello tra i commissari Ue e i rappresentanti dell’industria fossile dal 2019 al 2024. Il risultato è un valzer frenetico fatto di strette di mano, porte girevoli e sussurri nei corridoi di. Il valzer dei petrolieri: un ballo quasi quotidiano La Shell, colosso anglo-olandese del petrolio, si è aggiudicata la palma d’oro con ben 46. Un’assiduità che farebbe invidia a molti matrimoni.