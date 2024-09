Chloë Sevigny | 10 cose che forse non sai sull’attrice

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 26 settembre 2024): 10chenon saiApprezzata attrice cinematografica,si è negli anni distinta per la partecipazione ad importanti film d’autore, che le hanno permesso di raggiungere grande notorietà e ottenere importanti riconoscimenti da parte della critica. Collaborando con celebri attori, laha negli anni maturato il suo talento, arrivando a reinventarsi attraverso ruoli sempre diversi, che ne hanno provato la versatilità. Si è inoltre affermata come icona di stile, diventando un influencer ben prima che questa categoria esistesse. Ecco 10che non sai di. I film e le serie TV di1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attrice debutta al cinema recitando nel film Kids (1995), per poi prendere parte a Mosche da bar (1996), Gummo (1997) e Boys Don’t Cry (1999), con cui ottiene grande popolarità.