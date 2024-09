Chicago Fire | cosa nasconde il nuovo capo?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sapevamo che ci sarebbe voluto un po’ di tempo per abituarsi a unche si sarebbe seduto al posto di Boden alla 51, e avevamo sicuramente ragione, perché ilnon ha nulla a che vedere con ilBoden. Dopo il suo arrivo alla 51, ilPascal incontra l’intera squadra e chiarisce a tutti che non è Boden e non ha intenzione di provare a esserlo. Chiarisce che il cambiamento è imminente, in quanto fa le cose in modo diverso, e lo vediamo subito iniziare ad agitare le acque all’interno della caserma. Prima che possa fare troppe onde, la 51 si dirige verso la loro prima chiamata sotto la guida delPascal e si guadagna qualche punto grazie ad alcuni membri della squadra per il modo in cui entra rapidamente in azione.