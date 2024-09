Cento un nuovo ciclo Scommesse e risparmio Ma il veterano Delfino è il faro per la salvezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) di Mauro Paterlini La quinta stagione consecutiva in serie A2, sesta complessiva se si aggiunge quella disgraziata culminata con la retrocessione del 2019 (era il debutto in categoria per i colori biancorossi e fu una stagione da incubo), inizia per la Benedetto XIV, per il secondo anno targata Banca Sella, come l’alba di un. Un anno zero, dopo stagioni ricche di soddisfazioni, che hanno messonella cartina geografica del basket che conta, cogliendo tanti ’scalpi’ di prestigio e arrivando al massimo storico, ovvero il secondo posto in regular season e la finale di Coppa Italia, nella magica annata 2022/2023. Era la squadra di Matteo Mecacci in panchina e Ivan Belletti come direttore sportivo, con Giovanni Tomassini capitano e un organico che raggiunse livelli di alchimia e coesione probabilmente irripetibili.