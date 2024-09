Castelfidardo aria nuova Serve continuità col Chieti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Come un fulmine a ciel sereno, almeno per molti, il cambio al vertice nella dirigenza del. Un lunedì movimentato in casa biancoverde con le dimissioni da presidente Andrea Varoli che era stato nominato poco più di due mesi fa. Diversità di vedute all’interno della dirigenza, potrebbero essere questi i motivi delle dimissioni di Varoli che la stagione passata sempre ha ricoperto il ruolo di direttore generale e responsabile del settore giovanile. La dirigenza fidardense si è riunita in tutta fretta per ufficializzare il ritorno di Franco Baleani alla presidenza, con Fausto Pigini vicepresidente e con Massimiliano Marchegiani - salito aanche per l’amicizia con Varoli - che resterà socio di maggioranza, per un progetto importante come ribadito più volte dalla società.