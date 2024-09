Bellusco investito in bicicletta sulla Monza-Trezzo | morto Maurizio Mezzani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024)Brianza) –Non ce l’ha fatta il ciclistaieri sera, all’altezza di una rotonda in territorio comunale di, 80 anni, èin ospedale per le ferite riportate nell’incidente. Le sue condizioni erano parse subito molto gravi ai soccorritori, ieri mercoledì 25 settembre, tanto che era stato fatto intervenire l’elisoccorso che lo aveva poi trasportato al Papa Giovanni di Bergamo. Secondo la ricostruzione della polizia locale Brianza Est, intervenuta per i rilievi del caso, l'automobilista non avrebbe dato la precedenza centrando l'anziano in. La donna alla guida, una 60enne di Mezzago, si era fermata a prestare soccorso.