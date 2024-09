Aperture serali e ingressi nel fine settimana La Biblioteca di San Girolamo amplia gli orari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Era una notizia attesa da tempo e ora è confermata: per studenti, lavoratori, urbinati e anche turisti launiversitaria di Sandiventerà fruibile e visitabile fino alle 22, tre ore in più al giorno, e anche di sabato, fino alle 13.30. Da martedì 1 ottobre cambieranno glie per l’occasione sarà organizzata una cerimonia alle 19. Dunque i servizi si estenderanno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 22 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30. "L’apertura serale dellaSan- commenta il rettore di UniUrb, Giorgio Calcagnini - rappresenta un’importante novità per tutta la città. Questo luogo di prestigio, che il nostro Ateneo ha recentemente restaurato, potrà continuare ad accogliere studenti, studentesse, cittadini e cittadine garantendo fascee più comode per chi segue le lezioni o lavora durante il giorno".