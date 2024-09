Alla scoperta dell’Eden Una pedalata nei luoghi strappati al cemento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Menoe più famiglie. Torna domenica lanel parcodel polmone anti-palazzinari che fa respirare la Martesana: "863 ettari sottrattispeculazione in un’area dove i confini tra una città e l’altra sono quasi scomparsi", spiegano i comuni soci che lanciano la gita per tutti. In sella dalle 9,30, ritrovo a Cologno, parco Berlinguer, seconda tappa a Vimodrone, Cascina Burrona, quindi a Cernusco, Carugate per finirearea protetta Increa, a Brugherio. Nove milioni di metri quadrati al riparo dalle speculazioni, ma in pochi conoscono la ricchezza del parco est delle cave. E per diffonderla e portarla al grande pubblico in passato sono stati preparati spot di pochi secondi per le scuole e per i runner. L’informazione è uno dei pilastri dell’attività, l’altro è la guerra al mattone.