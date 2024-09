Agricoltura | Prandini Coldiretti ' dialogo aperto con Commissione europea'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Siracusa, 26 set. (Adnkronos) - "Tanti agricoltori italiani e anche di altri Paesi scelgono alcuni Stati dove le regole non ci sono. E' necessario dare certezza ai consumatori rispetto a quella che è la provenienza della merce, basti ricordare il caso del pomodoro cinese importato in Italia che una volta trasformato può essere etichettato come italiano per quanto riguarda la passata di pomodoro". Lo ha detto il presidente di, Ettoreal Forum sui paesi africani a Siracusa. "Noi questo non lo possiamo più acconsentire - ha aggiunto - Dobbiamo dare al consumatore la possibilità di essere consapevole rispetto a quello sta acquistando.