Acqua da bere caraffe e filtri servono davvero? Milena Gabanelli svela la verità | l’inchiesta

(Di giovedì 26 settembre 2024) Secondo l’Istat il 28,8% delle famiglie italiane non si fida dell’del rubinetto di casa, malgrado questa sia la più controllata e sicura. Già, perché è prelevata per la quasi totalità da falde sotterranee, e poi analizzata ed eventualmente trattata per rispettare 59 parametri. Eppure, tutti comprano l’commerciale, nelle bottiglie di plastica. Negli ultimi tempi, però, sta crescendo, e molto, il mercato degli apparecchi di filtraggio. Secondo i dati di Confindustria, nelle cucine degli italiani ci sono 8,9 milioni di apparecchi per il trattamento dell’. Vuol dire che li sta utilizzando il 38% delle famiglie. E proprio questiper i nostri rubinetti hanno catturato l’attenzione diche a loro ha dedicato la sua ultima inchiesta per la Data Room del Corriere.