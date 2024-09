Abu Mazen all' Onu | Non ce ne andremo Palestina è la nostra terra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Agenzia Vista) Usa, 26 settembre 2024 "Non ce ne. Non ce ne. Non ce ne". Così, per tre volte, il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese (Anp) Mahmoud Abbas ha dichiarato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che i palestinesi non lasceranno la lorononostante le operazioni israeliane. Tra gli applausi dell'aula, Abbas ha aggiunto che "laè lapatria. E' ladei nostri padri, dei nostri nonni. Resterà. E se qualcuno dovesse andarsene, sarebbe un occupante usurpatore". UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev