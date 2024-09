Abu Mazen all’Onu | Fermate la guerra smettete di mandare armi a Israele Noi non ce ne andremo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) È stato accolto nell’aula con un lungo applauso prima di pronunciare il suo discorso alla 79esima Assemblea Generale dell’Onu. Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Abu, si è rivolto così a tutti i membri delle Nazioni Unite con un appello: “il genocidio,di uccidere bambini e donne.di. Il mondo intero è responsabile di quel che succede alla nostra gente a Gaza e in Cisgiordania“. Per Abuil popolo palestinese è stato sottoposto a “uno dei crimini più atroci della nostra era” per quasi un anno ormai. E assicura: “Non ce ne, non ce ne. La Palestina è la nostra terra, non ce ne. Se qualcuno se ne andrà sono coloro che la occupano“, ha aggiunto.