56 anni nel braccio della morte da innocente | assolto dopo una vita in carcere

(Di giovedì 26 settembre 2024) Una vicenda quasi incredibile e forse senza precedenti, ma piena di significati. A partire dall’annosa discussione sulla pena dicome strumento di punizione per i colpevoli di crimini anche efferati, a una più filosofica riflessione su come un giudizio affrettato o estorto (come pare in questo caso) possa rovinare irrimediabilmente ladi un essere umano. Iwao Hakamada, un ex pugile giapponese oggi 88enne, ha trascorso 56nelper un crimine che non ha mai commesso. La sua è una storia di ingiustizia che sembra provenire da un passato oscuro, ma che ha trovato la sua conclusione solo di recente, con una sentenzaCorte di Shizuoka che lo ha scagionato da ogni accusa.