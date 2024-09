Una balla la coperta corta Meloni non prende dove deve Parla Mari capogruppo di Avs in commissione Lavoro della Camera

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’Abi ha dichiarato la sua disponibilità a eventuali misure che possano mettere a disposizione una maggiore liquidità per il bilancio dello Stato. “Tali misure dovranno essere di natura temporanea e predeterminata”, ha spiegato. Praticamente le banche, davanti al governo che non ha avuto il coraggio di tassarne gli extra-profitti, sarebbero disposte ora, con l’ok dell’esecutivo, a una sorta di contributo di solidarietà.Francodi Alleanza Verdi-Sinistra in, che ne pensa: sarà un cadeau? “Molto probabilmente, dobbiamo vedere come verrà dettagliato questo contributo, come andrà il confronto con l’Abi. È presumibile che accada come l’anno scorso, con la marcia indietro sulla tassa sugli extra-profitti, a fronte invece di eccedenze molto significative.