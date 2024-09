Un biennio tra grigio e nero | a due anni dal voto perché il consenso di Giorgia Meloni non cala

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Untra ilscialbo della gestione del potere e ilevocativo delle radici mussoliniane. Duefa, per la prima volta nella storia repubblicana, le elezioni politiche si tenche era appena iniziato l’autunno, il 25 settembre.le vinse a capo di una destra grande (FdI più Lega) e di un centro piccolo (Forza Italia) e fece una storica doppietta, per usare il gergo calcistico: prima donna e prima postfascista a Palazzo Chigi. A distanza di dueda quella notte di festa per gli eredi di Msi e An radunati da Fratelli d’Italia, la destraana è un fenomeno politico indefinibile per le contraddizioni che porta in pancia.