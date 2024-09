Trattore sfonda la parete di una casa dopo un triplice scontro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Forlì 25 settembre 2024 - Momenti di paura ieri sera attorno alle 20.30 nella frazione di Roncadello per un rocambolesco incidente stradale. In unosu via XIII Novembre, all'altezza del civico 21A, tra un furgone, un'auto e un grosso, quest'ultimo ha terminato la sua corsa schiantandosi contro unaal bordo della strada, abbattendo una. Fortunatamente nel locale dello schianto non c'era nessun componente della famiglia residente nell'abitazione, che comunque era ine stava cenando in una stanza vicina. Per loro momenti di apprensione ma nessuna lesione. Nel crollo sono andati distrutti alcuni elettrodomestici. Feriti due degli occupanti dei mezzi coinvolti nello, trasportati in ospedale ma non in gravi condizioni, anche se sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarli dalla lamiere.