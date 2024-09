Tocco Caudio una serata in ricordo di Nicola Sala

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutidi Annalisa Papa Ieri sera 24 settembre, in contrada Friuni, la comunità tocchese si è riunita per prendere parte ad unadedicata al musicista, nato proprio nel piccolo comune sannita il 7 aprile del 1913. L’evento organizzato con dovizia dal comitato festa diretto da Antonio Fusco in arte Gitano e Michelina Viglione è stato fortemente voluto anche dall’amministrazione comunale e dal sindaco Gennaro Caporaso: “Il nostro obiettivo è rendere omaggio ae tenere viva la sua memoria, io e l’amministrazione, confidando nell’aiuto anche dei cittadini e cittadine di, speriamo di poter dare il via ad una biblioteca a lui dedicata”. “Stasera è stata posta la prima pietra, di quello che speriamo sia un evento che si ripeterà ogni anno” prosegue Michelina Viglione.