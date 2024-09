The Penguin debutto da record | ecco quante visualizzazioni ha ottenuto il primo episodio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 25 settembre 2024)daper la serie che funge da sequel e spin-off di The Batman con Colin Farrell protagonista: gli ascolti sono sensazionali La serie originale Theè riuscita ad attirare un grande pubblico nel suo weekend di. Il servizio di streaming Max ha dichiarato che lo show ha avuto il più grande pubblico mai registrato in tutto il mondo per una nuova serie nei suoi primi 4 giorni. Come riportato da Deadline, Max ha riferito che la nuova serie guidata da Colin Farrell ha avuto una media di 5,3 milioni di spettatori multipiattaforma negli Stati Uniti durante i 4 giorni di. Theè andato in onda prima sulla piattaforma di streaming della HBO, Max, prima di debuttare sul