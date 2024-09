Tabacco Di Paolo Bat Italia | Con WePlant filiera sostenibile tramite Ia e innovazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ortigia, 25 set. (Adnkronos) - "è un progetto altamente innovativo che prevede, per la prima volta, l'applicazione dell'intelligenza artificiale su larga scala nelladelno. Grazie ad un'analisi incrociata delle informazioni provenienti dal monitoraggio di dati satellitari insieme ai dati raccolti dagli agricoltori su un Quaderno Digitale di Campagna, sarà possibile ottimizzare risorse preziose per il pianeta, come l'acqua o altri elementi come concimi e pesticidi che, se non monitorati, potrebbero essere dannosi". Lo ha dichiarato Andrea Di, Corporate & Regulatory Affairs Director di Bate Presidente Bat Trieste, a margine del panel dal titolo “tecnologica nel settore agricolo” che si è tenuto a Ortigia durante il G7 Agricoltura e Pesca.