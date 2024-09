Strage di Nuoro i vicini rompono il silenzio su Roberto Gleboni 

Leggi tutta la notizia su tvzap

Social. Tragedia questa mattina a, in Sardegna, dove un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco in due abitazioni, causando unafamiliare. L'uomo ha ucciso la moglie e la figlia, ferendo gravemente anche i due figli piccoli; per uno di essi è stata dichiarata la morte cerebrale in ospedale. Sono rimasti coinvolti nel dramma anche un vicino di casa e la madre dell'aggressore, che è poi si è tolto la vita. Tragedia questa mattina a, in Sardegna, dove un uomo di 52 anni,G., ha aperto il fuoco in due diverse abitazioni prima di togliersi la vita.