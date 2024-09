Sinner difende 500 punti a Pechino. Ma c’è l’ipotesi che possa guadagnare su Alcaraz…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Jannikfarà il proprio ritorno in campo dopo la vittoria agli US Open 2024 di tennis nella mattinata italiana di giovedì 26 settembre, nel primo turno dell’ATP 500 di, torneo vinto nel 2023: l’azzurro scarterà dunque 500nel prossimo aggiornamento del ranking mondiale. Tra i tennisti alle sue spalle sarà assente il tedesco Alexander Zverev, che perderà i 180delle semifinali dello scorso anno, ma recupererà i 10 di Shanghai 2023, mentre sarà presente lo spagnolo Carlos Alcaraz, che a sua volta si era spinto sino al penultimo atto lo scorso anno. Sarà assente, come del resto già accaduto nel 2023, il serbo Novak Djokovic, mentre sarà al via anche nel 2024 il finalista perdente dello scorso anno, ovvero il russo Daniil Medvedev.