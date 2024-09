Portobello | la serie che racconta la storia di Enzo Tortora

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Prodotta da Our Films Èla primatv prodotta da Our Films insieme a Kavac Film, in coproduzione con ARTE France ed in collaborazione con The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle. Le riprese sono appena iniziate a Roma e avranno luogo anche in Sardegna, in Campania e in Lombardia. Con la regia di Marco Bellocchio, lain 6 episodila vicenda di, il celebre conduttore del programma televisivo “” – in onda dal 1977 per sette edizioni – accusato da alcuni collaboratori di giustizia di essere parte di un’associazione camorristica dedita al traffico di stupefacenti.fu recluso in carcere e processato per anni prima di essere definitivamente assolto da ogni accusa.