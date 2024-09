Polizia Locale | operazione di contrasti ai Parcheggiatori Abusivi

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 25 settembre 2024) NAPOLI – Gli agenti delladi Napoli U.O. GIT Motociclisti sono stati impegnat in unadigiudiziaria mirata al contrasto deiche ha interessato i quartieri Chiaia, Avvocata e Fuorigrotta. Durante i controlli sono stati identificati e sanzionati 22di cui 17 deferiti all’Autorità Giudiziaria (14 per recidiva nell’esercizio abusivo e 3 per inosservanza del DASPO Urbano) mentre a 5 è stato notificato l’Ordine di allontanamento. Inoltre, come previsto dalla normativa vigente, ai trasgressori sono stati sequestrati i proventi dell’attività illecita. L'articolodiaiproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.