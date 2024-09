Per ridurre il gonfiore dovresti iniziare a seguire questa dieta

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Non è facileunadimagrante senza ricorrere a scorciatoie, farmaci e diete a zero carboidrati. Con un approccio intelligente all'alimentazione, però, è possibile riuscirci tramite la scelta di cibi che riducono il. Perché gli addominali inizino a farsi vedere è necessario scendere almeno al 12% di grasso corporeo, uno stato fisico che richiede una volontà di ferro e un livello di dedizione quasi sovrumano. Come ha scoperto Joseph Boyce, impiegato in una grande società, ci vogliono anche le nozioni giuste. Dopo aver cercato di rimettersi in forma per anni, Boyce si è arreso e ha chiesto aiuto a Robert Utley, fondatore di Real Body Performance. All'inizio, l'approccio non ortodosso di Utley per sgonfiare la pancia lo ha lasciato perplesso. In poco tempo però Joseph ha iniziato a vedere risultati. Non solo è dimagrito, ma si è sentito meglio e più energico che mai.