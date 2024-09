Nuoro uomo uccide la moglie e due figli e poi si toglie la vita

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un operaio forestale ha aperto il fuoco contro la sua famiglia, questa mattina a, e ha ucciso - secondo quanto appreso fino ad ora - lae due. Feriti un terzoo e il padrone della casa in cui la famiglia viveva in affitto: è in fin died è ricoverato in Rianimazione al San Francesco di. Il killer, dopo aver sparato alla famiglia, si è recato a casa dell'anziana madre ferendola alla testa e suicidandosi. Sul posto i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto.