Maserati GT2 Stradale è l' anello di congiunzione tra la pista e la strada

(Di mercoledì 25 settembre 2024) LaGT2è la derivazione più estrema del progetto MC20 ed è parente stretta della vettura che ha riportato il Tridente a vincere nelle corse e in particolare nel campionato Fanatec GT2 European Series. Come dice il nome, è omologata per l'utilizzo, anche se la sua messa a punto è perfetta per portarla al limite tra i cordoli. Le prestazioni sono di altissimo livello: servono solo 2,8 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e la velocità massima è di 324 km/h. Velocissima senza perdere comfort Ma quello che impressiona sono i cinque secondi in meno per completare il tracciato Misto Alfa di Balocco - lo storico centro prove piemonetes di Stellantis - rispetto alla già velocissima MC20.