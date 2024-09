Manovra il governo lavora al contributo delle banche

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ile ledialogano sulla possibilità di undegli istituti di credito alla liquidità della prossima legge di bilancio. L'esecutivo, per voce del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, chiarisce in premessa che nel caso non si tratterà di una tassa sugli extraprofitti ma di un «da parte di chi ha maggiormente beneficiatocondizioni particolarmente favorevoli». A questa possibilità si è giunti dopo giorni di mediazioni, con le forze politiche di maggioranza che partivano da posizioni differenti rispetto al tema: più scettica Forza Italia, più decisa FdI. Il Comitato esecutivo dell'Abi ha incaricato il direttore generale Marco Elio Rottigni di approfondire eventuali misure che possano mettere a disposizione una maggiore liquidità per il bilancio.