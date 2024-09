Lady Gaga deturpa la Gioconda | la preview del primo video per “Harlequin”

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Si muove nei corridoi bui del Museo del Louvre e poi rimane incantata dalla, che saluta con la mano. È allora che tra/ Harley Quinn e la Monna Lisa, dall’enigmatico sorriso, succede qualcosa. There’s always a Joker, scrive la cantante a commento della suggestivain un frame delche ha pubblicato su Instagram. (@) Leggi anche › Via la violenza, dentro il pop: “Joker 2” è un crime musical a tratti enorme, più spesso rispettabilela, ladeldal nuovo album Harlequin Girato nel museo parigino e pubblicato oggi sull’Instagram di, la clip è i un assaggio delper ilbrano estratto dal nuovo album in uscita questo venerdì 27 settembre: Harlequin.