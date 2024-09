Il ministero del tempo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Le macchine delci sono sempre piaciute, soprattutto quando permettono di portare gentiluomini e gentildonne d’altri tempi nella Londra di oggi o di domani per un progetto segretissimo. Espatriatirali, che vengono accolti da speciali funzionari incaricati di attutire il colpo, spiegare il presente, tradurre la realtà per chi si è fatto le ossa sulle navi ottocentesche o altri contesti antichi, ed è stato risucchiato da una spedizione artica di cui non ricorda nulla. Come Graham Gore, noto come 1847, anno della sua morte, capitato nelle mani del “ponte”, l’io narrante senza nome di cui sappiamo solo che è per metà cambogiana e che ha avuto un bell’aumento di stipendio per partecipare a un programma che serve, ufficialmente, per scoprire gli effetti del viaggiorale sul fisico e sulla fibra del mondo.