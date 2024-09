Il direttore dell’Usl2 non va in Commissione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) FOLIGNO Ilgenerale della Usl2, Piero Carsili, non ha accettato l’invito allaconsiliare richiesta dalla minoranza e la coordinatrice ha deciso quindi di non convocarla. Per questo la minoranza è scesa sul piede di guerra: " A Foligno sta accadendo un fatto inaudito", dicono i consiglieri Rita Barbetti (Pd), David Fantauzzi (M5S), Tommaso Feliziani e Mauro Masciotti (Foligno Domani), Maria Frigeri (Patto), Diego Mattioli (Foligno in comune), ricordando la richiesta della seduta della terza, possibile con un quinto dei componenti, per discutere argomenti ritenuti importanti e, nello specifico, la richiesta di audizione del dg Carsili e dei sindacati. "Ci è stato risposto dalla coordinatrice della, Tiziana Filena, che siccome ilCarsili rifiuta di essere presente in, la stessa non sarà convocata.